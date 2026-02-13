Assine
Inflação nos EUA recua em janeiro, a 2,4% em 12 meses

AFP
AFP
Repórter
13/02/2026 11:33

A inflação nos Estados Unidos começou o ano em queda, com um índice de 2,4% em 12 meses em janeiro, em comparação aos 2,7% de dezembro, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (13).

O índice de preços ao consumidor ficou abaixo dos 2,5% em 12 meses previstos pelos analistas, segundo o consenso do Trading Economics. 

O custo de vida continua sendo um tema central nos país. O presidente Donald Trump conquistou seu segundo mandato, iniciado em 2025, com a promessa de melhorar o poder de compra dos americanos.

A desaceleração do ritmo da inflação foi influenciada especialmente pela queda dos preços dos combustíveis. Os consumidores também se beneficiaram de uma diminuição no preço dos veículos usados.

Por outro lado, os preços do gás e da eletricidade aumentaram 9,8% e 6,3% no período de um ano, respectivamente. O preço dos alimentos subiu 2,9%. 

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, foi de 2,5% em 12 meses, também inferior à de dezembro.

myl/els/mvl/nn/yr/fp

