Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chanceler da Alemanha faz apelo aos Estados Unidos: 'vamos reparar a confiança transatlântica'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/02/2026 10:59

compartilhe

SIGA

O chanceler alemão Friedrich Merz defendeu nesta sexta-feira (13) uma "nova parceria transatlântica" entre os Estados Unidos e a Europa, em uma mensagem em inglês direcionada a Washington durante a Conferência de Segurança de Munique. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Na era da rivalidade entre grandes potências, nem mesmo os Estados Unidos serão suficientemente fortes para seguir sozinhos", disse Merz, mudando seu discurso para o inglês com o objetivo de falar diretamente a Washington.

"Caros amigos, fazer parte da Otan não é apenas a vantagem competitiva da Europa. Também é a vantagem competitiva dos Estados Unidos. Portanto, vamos reparar e revitalizar juntos a confiança transatlântica. Nós, europeus, estamos fazendo a nossa parte".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lep/kas/thm/pb/avl/fp/yr

Tópicos relacionados:

alemanha conflito diplomacia eua politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay