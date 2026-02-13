Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Tripulação internacional decola rumo à ISS

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/02/2026 09:50

compartilhe

SIGA

A Nasa lançou, nesta sexta-feira (13), quatro astronautas para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), partindo de Cabo Canaveral, na Flórida, para realizar a última missão de pesquisa neste laboratório.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A decolagem ocorreu às 5h15 locais (7h15 em Brasília) a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9, segundo o vídeo da agência espacial dos Estados Unidos. Espera-se que a equipe chegue à ISS no sábado.

Os tripulantes são a francesa Sophie Adenot, os americanos Jessica Meir e Jack Hathaway, e o russo Andrey Fedyaev. 

Esses quatro astronautas substituem uma tripulação que retornou à Terra em janeiro, um mês antes do previsto, na primeira evacuação médica da história da estação espacial. 

A Nasa, no entanto, não forneceu detalhes sobre a emergência médica que motivou o retorno.

A ISS, um laboratório científico que orbita a 400 quilômetros da Terra, esteve desde então a cargo de uma tripulação mínima de três pessoas. 

Os astronautas que decolaram nesta sexta-feira serão alguns dos últimos a viver a bordo da estação espacial. 

Tripulada de forma contínua nos últimos 25 anos, a envelhecida ISS está programada para ser empurrada para a órbita terrestre antes de cair em um ponto isolado do oceano Pacífico em 2030. 

Da tripulação a caminho da ISS, Fedyaev é o único com experiência prévia na estação espacial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-mdo/lga/ahg/meb/yr/fp

Tópicos relacionados:

espaco eua franca iss russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay