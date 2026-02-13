Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia anuncia negociações com a Ucrânia na próxima semana

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/02/2026 07:20

compartilhe

SIGA

A Rússia anunciou uma nova rodada de negociações com representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos na próxima semana, para encontrar uma solução para o conflito, que em breve completará quatro anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Há um acordo para que isto aconteça na próxima semana. Informaremos o local e as datas", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, a vários meios de comunicação, incluindo a AFP.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/avl/meb/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay