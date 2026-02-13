Rússia anuncia negociações com a Ucrânia na próxima semana
compartilheSIGA
A Rússia anunciou uma nova rodada de negociações com representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos na próxima semana, para encontrar uma solução para o conflito, que em breve completará quatro anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Há um acordo para que isto aconteça na próxima semana. Informaremos o local e as datas", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, a vários meios de comunicação, incluindo a AFP.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/avl/meb/fp