Internacional

Ataques russos deixam seis mortos na Ucrânia

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
13/02/2026 06:46

Ataques russos na Ucrânia deixaram seis mortos durante a noite de quinta-feira e provocaram danos na cidade portuária de Odessa, assim como nas instalações de energia, anunciaram as autoridades locais.

Segundo a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou um míssil e 154 drones durante a noite.

Três homens e uma criança morreram durante a noite na cidade ucraniana de Kramatorsk (leste), segundo as autoridades locais.

Na região de Zaporizhzhia (sul), um homem de 48 anos morreu em um ataque com drone que atingiu um edifício residencial, segundo os serviços de emergência.

Os danos mais graves foram registrados na região de Odessa (sul), onde as autoridades relataram a morte de um civil em um ataque de drones russos contra a infraestrutura portuária. 

A DTEK, maior empresa privada de energia da Ucrânia, afirmou que os ataques provocaram danos "extremamente graves" em suas instalações energéticas.

A Rússia, que iniciou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, intensificou nos últimos meses os bombardeios contra a rede de energia ucraniana, o que deixou centenas de milhares de pessoas sem aquecimento e sem eletricidade em pleno inverno.

