Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

China promete medidas contra espionagem após vídeo da CIA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/02/2026 06:34

compartilhe

SIGA

A China prometeu nesta sexta-feira (13) adotar "todas as medidas necessárias" contra as atividades de espionagem estrangeiras, após a Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos divulgar um vídeo de recrutamento direcionado a oficiais militares chineses.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A China tomará todas as medidas necessárias para combater de forma resoluta as atividades de infiltração e sabotagem de forças estrangeiras anti-China e salvaguardar resolutamente a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian.

A CIA publicou na quinta-feira um vídeo em seu canal no YouTube, que mostra um oficial chinês que decide entrar em contato com a agência de inteligência americana após concluir que "os líderes protegem apenas seus próprios interesse".

O texto em chinês que acompanha o vídeo solicita vazamentos sobre os líderes e o Exército de Pequim, além de outras áreas.

"Você tem informações sobre líderes chineses de alto escalão? Você é um oficial militar ou tem vínculos com o Exército? Trabalha nas áreas de inteligência, diplomacia, economia, ciência ou tecnologia avançada, ou lida com pessoas que atuam nestas áreas?", pergunta o texto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sam/reb/jm/ahg/meb/fp

Tópicos relacionados:

china espionagem eua internet

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay