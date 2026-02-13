Assine
Escritor holandês Cees Nooteboom morre aos 92 anos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/02/2026 06:34

O escritor holandês Cees Nooteboom faleceu na ilha de Menorca, na Espanha, aos 92 anos, anunciou sua editora francesa Actes Sud, que o chamou de grande autor "da literatura holandesa e europeia". 

"Com ele, desaparece um dos últimos grandes escritores europeus da geração do pós-guerra, testemunha privilegiada da história do século XX, um incansável andarilho", escreveu a Actes Sud em um comunicado.

O escritor faleceu na quarta-feira, 11 de fevereiro.

Nascido em 1933 em Haia, em uma família de industriais católicos do sul da Holanda, Nooteboom publicou aos 22 anos seu primeiro romance, "Philips e os demais" (1955), o relato de um jovem em busca de sua identidade, inspirado em sua viagem de carona pela Europa. 

Todos os seus romances, poemas e relatos são essencialmente inspirados nas viagens.

"Quando se viaja tanto como eu fiz, há muitas possibilidades de estar no momento certo, no lugar certo", declarou o escritor, que estava, como jornalista, em Budapeste durante a revolução de 1956, em Paris em maio de 1968 e em Berlim durante a queda do Muro em 1989.

O autor, que falava fluentemente alemão, francês, inglês e espanhol, também traduziu para o neerlandês vários autores, entre eles Vladimir Nabokov e Tennessee Williams.

Tópicos relacionados:

holanda literatura morte

