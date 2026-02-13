Irã liberta dois líderes reformistas detidos após protestos
Dois líderes do setor reformista do Irã que haviam sido detidos após as manifestações contrárias ao governo de janeiro foram libertados na quinta-feira (12), informou a imprensa iraniana.
O campo reformista apoiou o presidente Masoud Pezeshkian durante a campanha eleitoral de 2024, mas várias de suas lideranças se distanciaram do governo e respaldaram os protestos, iniciados em dezembro para criticar o custo de vida, mas que se propagaram por todo o país contra o sistema teocrático da República Islâmica.
O porta-voz da Frente Reformista, a principal coalizão desta corrente política, Javad Emam, havia sido detido no domingo. Em 2009, ele foi um dos diretores da campanha de Mir Hosein Mousavi, líder opositor e ex-primeiro-ministro, que está em prisão domiciliar desde 2011.
A detenção de Emam ocorreu após as de outras três personalidades do campo reformista, incluindo a de Ebrahim Asgharzadeh, ex-membro do Parlamento.
Emam e Asgharzadeh "foram libertados há alguns minutos, após o pagamento de fiança", afirmou o advogado de ambos, Hojjat Kermani, à agência Isna, segundo o jornal Etemad.
Azar Mansouri, líder desde 2023 da Frente Reformista e ex-assessora do ex-presidente reformista Mohammad Khatami (1997-2005), permanece detida.
O advogado de Mansouri afirmou, no entanto, que a libertação pode acontecer "nos próximos dias, após a anulação de sua ordem de detenção".
As lideranças do grupo reformista haviam sido acusadas de "atentar contra a unidade nacional" e de "coordenação com a propaganda inimiga", segundo a agência Fars.
