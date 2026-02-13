Assine
EUA envia segundo porta-aviões ao Oriente Médio, afirma imprensa

13/02/2026 06:22

O Pentágono ordenou o deslocamento ao Oriente Médio do porta-aviões que havia sido enviado ao Caribe para a operação contra Nicolás Maduro na Venezuela, segundo a imprensa, no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cogita ordenar ações militares contra o Irã.

Washington e Teerã participaram na semana passada em negociações indiretas sobre o futuro do programa nuclear iraniano, mas Trump advertiu na quinta-feira para as "consequências muito traumáticas" para a República Islâmica caso um acordo não seja alcançado.

Em janeiro, o magnata republicano já havia determinado o envio de um primeiro porta-aviões, o USS Abraham Lincoln, para a região do Golfo, onde permanece como mecanismo de pressão contra o Irã.

Os jornais Wall Street Journal, New York Times e o canal CBS News informaram sobre os preparativos do Departamento de Defesa para o deslocamento previsto de uma segunda embarcação do tipo.

Segundo a imprensa, o porta-aviões USS Gerald Ford e seus navios de escolta serão enviados ao Oriente Médio depois das ordens para deixar sua posição no Mar do Caribe. 

O USS Gerald Ford serviu de apoio para a operação de 3 de janeiro que derrubou Maduro na Venezuela.

Alguns de seus aviões de combate participaram dos bombardeios lançados sobre Caracas que permitiram a captura do líder esquerdista e de sua esposa, que foram levados para Nova York, onde serão julgados por acusações de narcotráfico.

O Pentágono não respondeu de imediato às perguntas da AFP sobre a transferência do porta-aviões.

Tópicos relacionados:

conflito eua ira nuclear politica

