EUA e Taiwan assinam acordo para reduzir tarifas e aumentar investimento

Os Estados Unidos e Taiwan assinaram oficialmente nesta quinta-feira (12) um acordo comercial anunciado em meados de janeiro para reduzir as tarifas sobre produtos da ilha, informou em comunicado o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês).

O anúncio do USTR formaliza um acordo que reduz as tarifas de muitas exportações taiwanesas de 20% para 15% e impulsiona o investimento da ilha em produtos norte-americanos.

O pacto comercial desta quinta-feira, que precisa ser aprovado pelo Legislativo taiwanês, "eliminará as barreiras tarifárias e não tarifárias enfrentadas pelas exportações dos Estados Unidos para Taiwan", afirmou em comunicado Jamieson Greer, representante de Comércio dos Estados Unidos.

Taiwan planeja facilitar um "aumento de longo prazo de suas compras de importantes bens americanos" até 2029, segundo uma ficha informativa publicada pelo escritório do USTR.

Entre esses produtos estão 44,4 bilhões de dólares em gás natural liquefeito e petróleo bruto, 15,2 bilhões de dólares em aeronaves civis e motores, além de 25,2 bilhões de dólares em equipamentos elétricos, redes elétricas e outros produtos.

A ficha acrescentou que Washington se comprometeu a reduzir suas tarifas sobre produtos taiwaneses, uma vez que Taipei assumiu compromissos de dar "passos significativos para avançar rumo a uma relação comercial mais sólida e recíproca".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bys/des/cr/lb/am