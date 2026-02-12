BBC pretende reduzir custos em 10% nos próximos três anos

A BBC anunciou, nesta quinta-feira (12), que espera reduzir seus custos em 10% nos próximos três anos em resposta a "pressões financeiras significativas".

As dificuldades da renomada rede britânica se agravaram porque hoje menos pessoas optam por pagar a assinatura anual, obrigatória para todos os lares do Reino Unido que assistem a canais de televisão ao vivo.

Segundo a imprensa britânica, o montante que a BBC busca economizar poderia chegar a 600 milhões de libras esterlinas (4,26 bilhões de reais), o que implicaria a perda de empregos, assim como cortes na programação.

"Em um mercado de mídia que evolui rapidamente, continuamos enfrentando pressões financeiras significativas", declarou um porta-voz da BBC em comunicado.

"Como consequência, esperamos realizar novas economias nos próximos três anos, de cerca de 10% de nossos custos", acrescentou. O objetivo, aponta o texto, é "tornar a BBC mais produtiva e priorizar nossa oferta para o público".

A BBC depende em grande medida das assinaturas anuais, que atualmente custam 174,50 libras esterlinas (1.238 reais).

A emissora arrecadou 3,80 bilhões de libras esterlinas (26,98 bilhões de reais) com mais de 23 milhões de assinaturas entre 2024 e 2025, mas 3,6 milhões de lares declararam não precisar delas, segundo um relatório recente de uma comissão parlamentar.

No mesmo período, perdeu mais de 1,1 bilhão de libras esterlinas (7,81 bilhões de reais) em receitas.

A BBC também lida com mudanças no consumo de mídia, como o streaming e os serviços sob demanda.

Os últimos cortes, após uma economia de mais de 500 milhões de libras esterlinas (3,55 bilhões de reais) nos últimos três anos, ocorrem em um contexto de polêmicas por um caso ligado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Trump acusa a BBC de ter divulgado uma montagem enganosa de um discurso que o republicano fez em 6 de janeiro de 2021, em que parece incitar explicitamente seus seguidores a atacar o Capitólio em Washington. Ele apresentou uma ação por difamação na Flórida e exigiu 10 bilhões de dólares (52,12 bilhões de reais) da BBC.

Um juiz federal fixou nesta quinta-feira a data do julgamento para fevereiro de 2027. O caso provocou a renúncia do diretor-geral da BBC, Tim Davie, e da chefe da BBC News, Deborah Turness.

