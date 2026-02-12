Assine
Japão confirma apreensão de barco pesqueiro chinês e detenção de capitão

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/02/2026 20:38

As autoridades japonesas apreenderam um barco pesqueiro chinês e detiveram seu capitão, informou, nesta sexta-feira (13, data local), a agência pesqueira de Tóquio, uma medida que provavelmente aumentará ainda mais as tensões com Pequim.

"O capitão da embarcação recebeu ordem de parada para inspeção por um fiscal de pesca, mas desobedeceu à ordem e fugiu. Consequentemente, o capitão foi preso", disse a autoridade em comunicado.

O incidente ocorreu na quinta-feira, dentro da zona econômica exclusiva (ZEE) do Japão, na costa da prefeitura de Nagasaki, segundo a nota.

Trata-se da primeira apreensão de um barco pesqueiro chinês por parte da Agência de Pesca desde 2022, segundo a agência Kyodo News.

Em novembro, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, insinuou que o seu país poderia intervir militarmente em caso de um ataque a Taiwan, cuja soberania é reivindicada por Pequim.

Essa declaração causou incômodo à China, aumentando as tensões nas relações entre os dois países.

Tópicos relacionados:

china diplomacia japao

