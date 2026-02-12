Arsenal empata com Brentford e vantagem na liderança cai para 4 pontos

O líder Arsenal, jogando abaixo do seu nível habitual, empatou fora de casa com o Brentford em 1 a 1 nesta quinta-feira (12) e viu sua vantagem em relação ao Manchester City (2º) no topo da tabela do Campeonato Inglês cair de seis para quatro pontos ao final desta 26ª rodada.

Faltando 12 jogos para o fim do campeonato, os 'Gunners' somam agora 57 pontos, contra 53 dos 'Citizens', que na quarta-feira venceram o Fulham por 3 a 0.

O Arsenal pareceu mais instável do que o normal sem o zagueiro William Saliba e foi menos eficiente no ataque, especialmente no primeiro tempo, que terminou com apenas uma finalização para fora.

No intervalo, o técnico Mikel Arteta substituiu Eberechi Eze e colocou em campo o capitão Martin Odegaard, de volta após dois jogos, que teve boa chance para abrir o placar (58').

Três minutos depois, os 'Gunners', que já dominavam a partida no segundo tempo, foram recompensados com o gol de cabeça de Noni Madueke (61'), um substituto de luxo para Bukayo Saka e símbolo da força do elenco da equipe.

Mas o líder do campeonato acabou pagando pela falta de solidez defensiva, que já havia ficado evidente quando o atacante brasileiro Igor Thiago obrigou o goleiro David Raya a fazer duas boas defesas (22' e 67').

Especialista em arremessos laterais de longa distância, Michael Kayode mandou a bola na cabeça de Sepp van den Berg, que desviou para a segunda trave, onde Keane Lewis-Potter apareceu para marcar o gol de empate (71').

Cristhian Mosquera, substituto de Saliba na zaga, evitou a virada do Brentford ao desviar um chute de Igor Thiago (88'). E nos acréscimos, o também brasileiro Gabriel Martinelli (90'+3) perdeu a última chance do Arsenal de sair com a vitória.

É muito difícil jogar aqui, nós sabíamos disso", disse Arteta à TNT Sports após a partida.

"Acho que fomos excelentes, brilhantes na maioria dos aspectos, durante a maior parte do jogo, contra uma equipe de altíssimo nível com jogadores excepcionais", acrescentou o treinador espanhol.

Os 'Gunners' voltam a campo pela Premier League só no dia 18 de fevereiro, contra o lanterna Wolverhampton, em jogo antecipado da 31ª rodada.

E o próximo compromisso da equipe será no domingo, contra o Wigan (3ª divisão), pela quarta fase da Copa da Inglaterra.

--- Resultados da 26ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

Terça-feira, 10 de fevereiro:

Tottenham - Newcastle 1 - 2

Chelsea - Leeds 2 - 2

Everton - Bournemouth 1 - 2

West Ham - Manchester United 1 - 1

Quarta-feira, 11 de fevereiro:

Nottingham - Wolverhampton 0 - 0

Aston Villa - Brighton 1 - 0

Manchester City - Fulham 3 - 0

Crystal Palace - Burnley 2 - 3

Sunderland - Liverpool 0 - 1

Quinta-feira, 12 de fevereiro:

Brentford - Arsenal 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 57 26 17 6 3 50 18 32

2. Manchester City 53 26 16 5 5 54 24 30

3. Aston Villa 50 26 15 5 6 37 27 10

4. Manchester United 45 26 12 9 5 47 37 10

5. Chelsea 44 26 12 8 6 47 30 17

6. Liverpool 42 26 12 6 8 41 35 6

7. Brentford 40 26 12 4 10 40 35 5

8. Everton 37 26 10 7 9 29 30 -1

9. Bournemouth 37 26 9 10 7 43 45 -2

10. Newcastle 36 26 10 6 10 37 37 0

11. Sunderland 36 26 9 9 8 27 30 -3

12. Fulham 34 26 10 4 12 35 40 -5

13. Crystal Palace 32 26 8 8 10 28 32 -4

14. Brighton 31 26 7 10 9 34 34 0

15. Leeds 30 26 7 9 10 36 45 -9

16. Tottenham 29 26 7 8 11 36 37 -1

17. Nottingham 27 26 7 6 13 25 38 -13

18. West Ham 24 26 6 6 14 32 49 -17

19. Burnley 18 26 4 6 16 28 51 -23

20. Wolverhampton 9 26 1 6 19 16 48 -32

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jta/fbx/iga/ma