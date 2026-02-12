Assine
Arsenal empata com Brentford e vantagem na liderança cai para 4 pontos

12/02/2026 20:14

O líder Arsenal, jogando abaixo do seu nível habitual, empatou fora de casa com o Brentford em 1 a 1 nesta quinta-feira (12) e viu sua vantagem em relação ao Manchester City (2º) no topo da tabela do Campeonato Inglês cair de seis para quatro pontos ao final desta 26ª rodada.

Faltando 12 jogos para o fim do campeonato, os 'Gunners' somam agora 57 pontos, contra 53 dos 'Citizens', que na quarta-feira venceram o Fulham por 3 a 0.

O Arsenal pareceu mais instável do que o normal sem o zagueiro William Saliba e foi menos eficiente no ataque, especialmente no primeiro tempo, que terminou com apenas uma finalização para fora.

No intervalo, o técnico Mikel Arteta substituiu Eberechi Eze e colocou em campo o capitão Martin Odegaard, de volta após dois jogos, que teve boa chance para abrir o placar (58').

Três minutos depois, os 'Gunners', que já dominavam a partida no segundo tempo, foram recompensados com o gol de cabeça de Noni Madueke (61'), um substituto de luxo para Bukayo Saka e símbolo da força do elenco da equipe.

Mas o líder do campeonato acabou pagando pela falta de solidez defensiva, que já havia ficado evidente quando o atacante brasileiro Igor Thiago obrigou o goleiro David Raya a fazer duas boas defesas (22' e 67').

Especialista em arremessos laterais de longa distância, Michael Kayode mandou a bola na cabeça de Sepp van den Berg, que desviou para a segunda trave, onde Keane Lewis-Potter apareceu para marcar o gol de empate (71').

Cristhian Mosquera, substituto de Saliba na zaga, evitou a virada do Brentford ao desviar um chute de Igor Thiago (88'). E nos acréscimos, o também brasileiro Gabriel Martinelli (90'+3) perdeu a última chance do Arsenal de sair com a vitória.

É muito difícil jogar aqui, nós sabíamos disso", disse Arteta à TNT Sports após a partida.

"Acho que fomos excelentes, brilhantes na maioria dos aspectos, durante a maior parte do jogo, contra uma equipe de altíssimo nível com jogadores excepcionais", acrescentou o treinador espanhol.

Os 'Gunners' voltam a campo pela Premier League só no dia 18 de fevereiro, contra o lanterna Wolverhampton, em jogo antecipado da 31ª rodada.

E o próximo compromisso da equipe será no domingo, contra o Wigan (3ª divisão), pela quarta fase da Copa da Inglaterra.

--- Resultados da 26ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

  

   Terça-feira, 10 de fevereiro:

   Tottenham - Newcastle                          1 - 2

   Chelsea - Leeds                                2 - 2

   Everton - Bournemouth                          1 - 2

   West Ham - Manchester United                   1 - 1

  

   Quarta-feira, 11 de fevereiro:

   Nottingham - Wolverhampton                     0 - 0

   Aston Villa - Brighton                         1 - 0

   Manchester City - Fulham                       3 - 0

   Crystal Palace - Burnley                       2 - 3

   Sunderland - Liverpool                         0 - 1

  

   Quinta-feira, 12 de fevereiro:

   Brentford - Arsenal                            1 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 57  26  17   6   3  50  18  32

    2. Manchester City         53  26  16   5   5  54  24  30

    3. Aston Villa             50  26  15   5   6  37  27  10

    4. Manchester United       45  26  12   9   5  47  37  10

    5. Chelsea                 44  26  12   8   6  47  30  17

    6. Liverpool               42  26  12   6   8  41  35   6

    7. Brentford               40  26  12   4  10  40  35   5

    8. Everton                 37  26  10   7   9  29  30  -1

    9. Bournemouth             37  26   9  10   7  43  45  -2

   10. Newcastle               36  26  10   6  10  37  37   0

   11. Sunderland              36  26   9   9   8  27  30  -3

   12. Fulham                  34  26  10   4  12  35  40  -5

   13. Crystal Palace          32  26   8   8  10  28  32  -4

   14. Brighton                31  26   7  10   9  34  34   0

   15. Leeds                   30  26   7   9  10  36  45  -9

   16. Tottenham               29  26   7   8  11  36  37  -1

   17. Nottingham              27  26   7   6  13  25  38 -13

   18. West Ham                24  26   6   6  14  32  49 -17

   19. Burnley                 18  26   4   6  16  28  51 -23

   20. Wolverhampton            9  26   1   6  19  16  48 -32

