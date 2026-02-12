Atlético de Madrid goleia Barcelona (4-0) e fica perto da final da Copa do Rei
O Atlético de Madrid deu um passo gigante rumo à decisão da Copa do Rei da Espanha ao golear o Barcelona por 4 a 0 nesta quinta-feira (12), no jogo de ida da semifinal, no estádio Metropolitano.
Um erro crasso do goleiro Joan García, que não conseguiu dominar a bola com o pé ao receber um passe simples de Eric García (7'), abriu o placar.
Em seguida, o francês Antoine Griezmann (14') e o nigeriano Ademola Lookman (33') ampliaram a vantagem o Atlético, antes de o argentino Julián Álvarez (45+2') voltar a balançar as redes após 11 jogos sem marcar para selar a goleada.
