Internacional

Atlético-MG anuncia demissão de Jorge Sampaoli

12/02/2026 18:28

O Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira (12) a demissão do técnico Jorge Sampaoli, cinco meses após o retorno do argentino ao clube.

Embora Sampaoli tivesse contrato até o fim de 2027, "as partes chegaram a um entendimento para encerramento do trabalho do técnico", informou o Atlético em suas redes sociais.

A demissão chega depois de um mau início de temporada para o time mineiro, que somou apenas duas vitórias em dez jogos em 2026.

Sem Sampaoli, a equipe será comandada interinamente pelo auxiliar técnico Lucas Gonçalves.

O treinador argentino de 65 anos havia chegado ao Atlético em setembro de 2025 para uma segunda passagem, depois trabalhar no clube de Belo Horizonte entre março de 2020 e fevereiro de 2021.

Sampaoli levou o Galo à final da Copa Sul-Americana no ano passado, mas o time foi derrotado nos pênaltis pelo Lanús, da Argentina.

Em sua passagem anterior, ele conquistou o Campeonato Mineiro em 2020, seu único título em dez anos.

