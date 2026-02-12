Assine
Internacional

Thomas Partey, ex-Arsenal, recebe nova acusação de estupro

12/02/2026 18:04

O volante Thomas Partey, ex-Arsenal e atualmente no Villarreal, processado na Inglaterra por estupro e agressão sexual a três mulheres, recebeu mais uma acusação de uma suposta quarta vítima.

O jogador ganês de 32 anos terá que comparecer ao tribunal de primeira instância de Westminster no dia 13 de março para responder a esta nova denúncia, referente a um incidente que teria ocorrido em 2020 e que foi relatado em agosto de 2025.

Partey, contratado pelo Arsenal em outubro de 2020, já enfrenta cinco acusações de estupro de duas mulheres, além de uma acusação de agressão sexual contra uma terceira.

Pelos alegados acontecimentos entre 2021 e 2022, quando defendia o clube londrino, o jogador, que se declara inocente, terá de comparecer ao tribunal criminal de Old Bailey, em Londres, no dia 2 de setembro.

Tópicos relacionados:

