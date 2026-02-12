Americanos ficarão 'menos seguros' após revogação de norma climática, diz Obama

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama advertiu nesta quinta-feira (12) que a decisão do presidente Donald Trump de revogar uma norma climática fundamental deixará os americanos "menos seguros".

A norma, conhecida como "constatação de perigo", foi promulgada em 2009 durante a administração de Obama e concluiu que os gases de efeito estufa ameaçam a saúde e o bem-estar públicos.

"Sem ela, estaremos menos seguros, menos saudáveis e menos capazes de combater a mudança climática, tudo para que a indústria de combustíveis fósseis possa ganhar ainda mais dinheiro", escreveu o 44º presidente dos Estados Unidos na rede social X.

