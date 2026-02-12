Assine
CIA publica novo vídeo para recrutar espiões na China

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/02/2026 17:20

A CIA intensificou seu esforço para recrutar espiões na China com um novo vídeo em chinês divulgado nesta quinta-feira (12), que faz um apelo a oficiais militares descontentes, uma medida que provavelmente enfurecerá ainda mais Pequim.

No vídeo, publicado no canal da CIA no YouTube, um fictício oficial chinês decide entrar em contato com a agência de inteligência americana após concluir que "os líderes só protegem seus próprios interesses" e que "seu poder se baseia em incontáveis mentiras".

O clipe mostra o oficial em sua casa com a família, depois dirigindo sob uma chuva torrencial e passando por um posto de controle, antes de tirar um computador portátil no carro e digitar enquanto diz: "Escolher este caminho é a minha maneira de lutar pela minha família e pelo meu país".

O texto em chinês que acompanha o vídeo solicita vazamentos sobre os líderes e o Exército de Pequim, bem como sobre outras áreas.

"Você tem informações sobre altos líderes chineses? É um oficial militar ou tem vínculos com o Exército? Trabalha nas áreas de inteligência, diplomacia, economia, ciência ou tecnologia avançada, ou lida com pessoas que trabalham nesses campos?", pergunta.

"Por favor, entre em contato conosco. Queremos compreender a verdade", afirma, acrescentando que a CIA pode ser contatada "de forma segura por meio do nosso serviço oculto no Tor", um navegador na darknet, a versão clandestina da internet.

No ano passado, a CIA divulgou vários vídeos que, segundo o diretor da agência, John Ratcliffe, buscavam recrutar funcionários chineses.

O Ministério das Relações Exteriores de Pequim condenou então as publicações como uma "provocação política descarada".

