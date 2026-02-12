Assine
Internacional

Alpine seguirá na F1, mas deixará Mundial de Endurance no final do ano

12/02/2026 16:20

A equipe Alpine, que pertence ao grupo Renault, informou nesta quinta-feira (12) que continuará na Fórmula 1, mas que, por outro lado, abandonará o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) no final do ano.

"A Alpine continuará suas atividades na Fórmula 1, o auge do automobilismo, e encerrará sua participação no Mundial de Endurance ao final da temporada 2026. A empresa permanece totalmente comprometida com as corridas [no WEC] deste ano", afirmou a marca francesa em um breve comunicado.

No ano passado, a equipe conquistou uma vitória e dois terceiros lugares na Hypercar, a principal categoria do WEC. No campeonato de construtores, terminou na sexta posição entre oito escuderias, um ponto atrás da BMW.

Nos últimos meses, circularam rumores nos padoques da F1 e do WEC sobre a possível saída da Alpine, e a subsidiária do grupo Renault finalmente decidiu se concentrar na Fórmula 1, onde terminou em décimo e último lugar no campeonato de construtores de 2025, embora espere melhorar nesta temporada com o seu motor Mercedes.

Os pilotos titulares da Alpine em 2026 serão o argentino Franco Colapinto e o francês Pierre Gasly.

