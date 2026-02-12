Assine
Polícia encontra dois bebês mortos em congelador na França

AFP
AFP
Repórter
12/02/2026 16:09

A polícia francesa deteve uma mulher de cerca de 50 anos depois que dois bebês recém-nascidos foram encontrados mortos no congelador de uma casa no leste da França, informaram nesta quinta-feira (12) fontes próximas ao caso à AFP.

Segundo uma fonte, um homem alertou a polícia na terça-feira sobre a descoberta do corpo de um recém-nascido no congelador de sua residência na cidade de Aillevillers-et-Lyaumont.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou o corpo de um segundo bebê.

As suspeitas recaíram rapidamente sobre a mãe, que havia deixado a casa sem aviso prévio. Ela foi presa na quarta-feira perto de Paris.

Ao que tudo indica, a mulher tem nove filhos de dois relacionamentos diferentes.

O prefeito de Aillevillers-et-Lyaumont, Jean-Claude Tramesel, disse estar chocado com a descoberta.

"É um vilarejo pequeno, de 1.500 habitantes. Sempre pensamos que essas coisas acontecem em outros lugares", afirmou à AFP. "Estamos atônitos", acrescentou.

Sobre o casal, Tramesel disse que "vivem no vilarejo há cerca de 20 anos, mas não trabalham aqui" e são muito reservados.

Em 2022, dois bebês recém-nascidos foram encontrados no congelador da casa de uma mulher no sul da França. Em 2015, cinco corpos foram localizados em um caso semelhante, no qual a mãe foi condenada a oito anos de prisão.

Outro caso que marcou a história judicial francesa foi o de Véronique Courjault, condenada a oito anos de prisão em 2009 por matar três de seus filhos recém-nascidos.

