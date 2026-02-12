Presidente da França afirma que não há urgência para dialogar com Putin

O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou nesta quinta-feira (12) que não há urgência em iniciar um diálogo com Vladimir Putin e enfatizou a importância da cooperação entre os europeus.

"Não é uma questão de dias (...) agora devemos nos concentrar principalmente em nós mesmos, no que queremos solicitar (...) devemos nos preparar como europeus para, no momento oportuno, estarmos prontos para as conversas com os russos", disse Macron após uma cúpula informal na Bélgica.

O presidente francês havia indicado em dezembro sua intenção de retomar as conversas diretas com seu par russo, interrompidas em grande parte devido à guerra na Ucrânia, e enviou um assessor a Moscou no início de fevereiro para prepará-las.

Essa conversa com Putin deve agora ser preparada entre os europeus. "E o que queremos? Queremos garantias de segurança para a Ucrânia, mas também queremos coisas para os europeus", acrescentou o chefe de Estado.

Entre suas prioridades, ele enumerou "questões de prosperidade, o futuro da nossa Europa e a arquitetura de segurança".

