Raheem Sterling assina com o Feyenoord até o final da temporada

O atacante inglês Raheem Sterling é o novo reforço do Feyenoord, com quem assinou contrato até o final da atual temporada, informou o clube holandês nesta quinta-feira (12).

O jogador de 31 anos, que tem 82 jogos pela seleção inglesa (o último em 2022), estava livre no mercado desde o final de janeiro, quando chegou a um acordo com o Chelsea para deixar o clube.

"Tenho certeza de que o Feyenoord é um lugar onde posso ser feliz e me firmar como uma peça importante da equipe. Jogar no exterior é um desafio totalmente novo para mim, um desafio que estou pronto para enfrentar", disse Sterling, citado no comunicado do clube de Roterdã.

Nascido em Kingston, na Jamaica, Sterling chegou ao Chelsea em 2022 vindo do Manchester City, clube com o qual conquistou quatro títulos do Campeonato Inglês (2018, 2019, 2021 e 2022).

Gradualmente, ele perdeu espaço no time de Stamford Bridge e foi emprestado ao rival Arsenal na última temporada, onde também não conseguiu se firmar e acabou sendo afastado do elenco.

Sterling tinha contrato com o Chelsea até junho de 2027, com um salário semanal estimado pela imprensa em 325 mil libras esterlinas (R$ 2,2 milhões na cotação atual).

