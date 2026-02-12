Assine
Iga Swiatek cai nas quartas de final do WTA 1000 de Doha

12/02/2026 15:32

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, se despediu do WTA 1000 de Doha nas quartas de final, ao ser derrotada pela grega Maria Sakkari (N.52) nesta quinta-feira (12).

Sakkari fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-4 e 7-5, em duas horas e 28 minutos.

Ex-número 3 do mundo, a jogadora grega de 30 anos retorna a uma semifinal de WTA 1000 depois de quase dois anos, desde o torneio de Indian Wells de 2024. Sua próxima adversária sairá do confronto entre a tcheca Karolina Muchova (N.19) e a russa Anna Kalinskaya (N.28).

Com a derrota, Swiatek tem sua segunda posição no ranking ameaçada pela cazaque Elena Rybakina (N.3), que ainda nesta quinta-feira enfrenta pelas quartas de final a canadense Victoria Mboko (N.13).

Finalista em Doha no ano passado, a letã Jelena Ostapenko (N.24) se garantiu na semifinal ao derrotar a italiana Elisabetta Cocciaretto (N.57) por 2 sets a 0 (7-5 e 6-4).

