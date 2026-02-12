Assine
Mbappé não treina e é dúvida no Real Madrid contra Real Sociedad

12/02/2026 15:20

O atacante francês Kylian Mbappé não treinou nesta quinta-feira (12) com o elenco do Real Madrid e virou dúvida para o jogo contra a Real Sociedad no fim de semana, pelo Campeonato Espanhol.

Mbappé "trabalhou no interior das instalações" do centro de treinamento de Valdebebas, se limitou a informar o clube merengue em comunicado.

"Estamos esperando para ver se ele treinará amanhã [sexta-feira]", acrescentaram fontes do Real Madrid à AFP.

Segundo a imprensa espanhola, a ausência do astro francês se deve a dores na perna esquerda por uma torção que ele sofreu em dezembro.

Não ter Mbappé seria uma grande dor de cabeça para o técnico Álvaro Arbeloa, já que o atacante é o artilheiro da equipe com 23 gols em 22 jogos no Campeonato Espanhol e 38 gols em 31 jogos entre todas as competições.

O jogador ficou de fora de apenas quatro partidas nesta temporada: contra o Manchester City, em dezembro, pela Liga dos Campeões; contra o Betis, no Espanhol, contra o Atlético de Madrid, na semifinal da Supercopa da Espanha, e contra o Albacete, na Copa do Rei.

O Real Madrid também revelou que o zagueiro Raúl Asencio não participou dos treinos devido a um "processo gripal". Também não treinaram o meia Jude Bellingham e os brasileiros Rodrygo e Éder Militão, todos lesionados.

