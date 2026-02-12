Líder do Vietnã viajará aos EUA para reunião do 'Conselho da Paz' de Trump

O líder vietnamita To Lam viajará aos Estados Unidos na próxima semana para participar de uma reunião do "Conselho da Paz", impulsionado pelo presidente Donald Trump, disseram à AFP duas fontes familiarizadas com a visita.

Lam foi reeleito secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã em janeiro, após lançar amplas reformas voltadas para o crescimento, que seus assessores descrevem como uma "revolução".

O líder aceitou o convite de Trump para se juntar ao "Conselho da Paz" como membro fundador, anunciou o Ministério das Relações Exteriores no mês passado.

O conselho foi idealizado por Trump como um mecanismo para supervisionar o cessar-fogo em Gaza e a reconstrução pós-guerra do território palestino.

Agora, o mandato do conselho — presidido por Trump — foi ampliado para abranger a resolução de conflitos armados em todo o mundo, o que, segundo críticos, pode transformá-lo em um órgão rival das Nações Unidas.

Entre os outros líderes que participarão da reunião estão o presidente argentino, Javier Milei, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, ambos aliados de Trump. A primeira reunião está marcada para 19 de fevereiro em Washington.

