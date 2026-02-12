Assine
Netanyahu afirma que Trump está criando as condições para um 'bom acordo' com Irã

12/02/2026 14:36

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (12) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está criando as condições que poderiam levar a um "bom acordo" com o Irã, embora tenha se mostrado cético.

"Acredito que as condições que ele está criando, combinadas com o fato de que eles certamente entendem que cometeram um erro da última vez ao não chegarem a um acordo, podem criar as condições para um bom acordo", disse Netanyahu em Washington após se reunir com Trump na quarta-feira, segundo um comunicado de seu gabinete. 

"Não vou esconder que expressei um ceticismo geral quanto à qualidade de qualquer acordo com o Irã", continuou, enfatizando que qualquer pacto também deve abordar os mísseis balísticos iranianos e seu apoio a grupos armados regionais.

acc/jd/smw/ad/an/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua ira israel

