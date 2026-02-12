Chefe de divisão antimonopólio dos EUA renuncia em meio a turbulências internas
A chefe da divisão antimonopólio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Gail Slater, renunciou ao cargo nesta quinta-feira (12) em meio a turbulências internas e acusações de interferência por parte de lobistas vinculados à Casa Branca.
Slater, que foi nomeada pelo presidente Donald Trump em 2025, anunciou sua renúncia na rede X e disse que estava saindo "com grande tristeza e esperança inabalável".
