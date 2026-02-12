Suécia enviará caças para sobrevoar Groenlândia
A Suécia anunciou, nesta quinta-feira (12), que enviará caças para sobrevoar a Groenlândia, um território autônomo dinamarquês, como parte da nova missão da Otan no Ártico, que visa apaziguar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
O presidente republicano chegou a ameaçar usar a força para tomar a Groenlândia e lançou a controversa ideia de impor tarifas comerciais a países que se opõem aos seus planos para a ilha do Ártico.
As ameaças de Trump desencadearam uma das crises mais graves da história da Aliança Atlântica, criada em 1949, até que o presidente dos EUA anunciou ter chegado a um "marco" para um acordo com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.
Na quarta-feira, a Otan anunciou o lançamento de uma nova missão para reforçar sua presença no Ártico, denominada Arctic Sentry (Sentinela do Ártico).
Caças Gripen patrulharão a Groenlândia como parte desta missão porque "a Suécia tem a responsabilidade de contribuir para a segurança de todo o território da Aliança", disse o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, em um comunicado.
"A região do Ártico tem uma importância estratégica crescente", acrescentou.
Em um comunicado separado, as forças armadas suecas indicaram que os caças ficarão baseados na Islândia.
