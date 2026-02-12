Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Fronteira terrestre entre Quênia e Somália será reaberta em abril após 15 anos de fechamento

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/02/2026 13:40

compartilhe

SIGA

A fronteira terrestre entre Quênia e Somália, fechada há 15 anos devido a repetidos ataques do grupo armado islamista Al-Shabaab, será reaberta em abril, anunciou nesta quinta-feira (12) o presidente queniano, William Ruto. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"É inaceitável que nossos compatriotas quenianos em Mandera permaneçam isolados de suas famílias e vizinhos na Somália devido ao prolongado fechamento da passagem de fronteira de Mandera", publicou Ruto em sua conta no Facebook, acrescentando: "Reabriremos a passagem de fronteira em abril".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mnk/kjm/an/mb/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia quenia somalia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay