Operação policial busca desmantelar rede de fraude em ingressos do Louvre

A polícia francesa realizou nesta semana uma operação para desmantelar uma rede de fraude "em grande escala" relativa aos ingressos do Louvre em Paris, na qual podem estar envolvidos funcionários da instituição, informou o museu à AFP nesta quinta-feira (12).

Este dispositivo foi implementado após "um alerta do Museu do Louvre", disse uma porta-voz do estabelecimento.

"A partir dos elementos de que o museu dispõe, suspeitamos da existência de uma rede que organiza uma fraude em grande escala", acrescentou.

De acordo com uma fonte próxima ao caso, dois funcionários do museu foram detidos.

O Louvre, o museu mais visitado do mundo, está no olho do furacão desde o roubo de joias da Coroa avaliadas em mais de 100 milhões de dólares (R$ 518,3 milhões, na cotação atual) em outubro.

Um mês depois, o estabelecimento fechou uma galeria devido à deterioração do edifício.

Desde meados de dezembro, funcionários convocaram múltiplas greves para exigir melhorias nas condições de trabalho no local, que recebeu nove milhões de visitantes em 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jt/jlo/es/mb/yr/aa