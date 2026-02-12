Enviado especial de Trump a Minneapolis anuncia fim de operação especial contra imigrantes irregulares

O czar de fronteiras do presidente americano Donald Trump, Tom Homan, enviado às pressas para Minneapolis, disse nesta quinta-feira (12) que a operação especial contra imigrantes seria “concluída” em breve.

Milhares de agentes federais chegaram ao estado de Minnesota em dezembro para realizar grandes fiscalizações contra imigrantes em situação irregular.

Essas operações provocaram a reação de moradores e ativistas, incidentes diários e a morte de duas pessoas por disparos de agentes federais.

“Propus, e o presidente Trump concordou, que esta operação especial seja concluída” no estado de Minnesota (norte), disse o funcionário em coletiva de imprensa na capital Minneapolis.

“Já foi iniciada uma redução significativa esta semana e continuará na próxima semana”, explicou.

Homan sugeriu que as operações poderiam ocorrer em outra cidade. “Na próxima semana, vamos deslocar os agentes que estão aqui de volta aos seus locais de origem, ou para outras áreas do país onde sejam necessários. Mas vamos continuar fazendo com que as leis de imigração sejam cumpridas”, disse.

Os democratas pedem reformas profundas nas operações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), como proibir que os agentes ocultem o rosto, exigir mandados judiciais e o fim das patrulhas móveis.

As divergências entre democratas e republicanos, que precisam chegar a um acordo sobre o orçamento do Departamento de Segurança Interna, podem provocar um fechamento parcial do governo a partir desta sexta-feira.

