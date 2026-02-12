Assine
Ventos fortes deixam vários feridos na Catalunha

AFP
AFP
Repórter
12/02/2026 12:40

Os ventos fortes que atingiram o norte e nordeste da Espanha nesta quinta-feira (12) deixaram três pessoas gravemente feridas na Catalunha, onde as autoridades haviam recomendado aos moradores que restringissem a circulação até que a tempestade começasse a diminuir no início da tarde. 

A tempestade, que atingiu seu pico nas primeiras horas do dia, trouxe ventos de até 105 km/h para o porto de Barcelona e provocou inúmeras ligações para os serviços de emergência, principalmente devido à queda de árvores, muros e mobiliário urbano, segundo a Defesa Civil da Catalunha. 

"No total, 86 pessoas precisaram de atendimento médico e 34 foram levadas para diferentes hospitais. Destas, duas estão em estado grave e uma em estado crítico", informou o serviço em um comunicado.

Este episódio de ventos foi considerado "excepcional" para a cidade de Barcelona e sua região metropolitana, como enfatizou o diretor do serviço meteorológico catalão, Sarai Sarroca. 

Os fortes ventos também causaram o cancelamento de 101 voos e o desvio de outros 10 no Aeroporto de Barcelona-El Prat, segundo a operadora aeroportuária Aena, além de interrupções em algumas estradas e linhas férreas, principalmente devido à queda de árvores e outros objetos nos trilhos. 

Considerando a previsão do tempo, as autoridades desta região de oito milhões de habitantes emitiram um alerta aos moradores na tarde de quarta-feira, avisando sobre o perigo no dia seguinte.

