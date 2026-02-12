CK Hutchison ameaça com medidas legais se Maersk assumir portos no Canal do Panamá
compartilheSIGA
A companhia de Hong Kong CK Hutchison Holdings ameaçou, nesta quinta-feira (12), processar a dinamarquesa Maersk caso esta decida administrar dois portos operados pela asiática no Canal do Panamá, cuja concessão foi anulada pela Justiça panamenha.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em janeiro, a Suprema Corte do Panamá declarou “inconstitucional” o contrato que permite à Hutchison operar, sob concessão, os portos de Balboa, no Pacífico, e Cristóbal, no Atlântico desde 1997.
As autoridades panamenhas anunciaram em seguida que a Maersk assumiria temporariamente esses portos.
“Hutchison Port Holdings notificou a A.P. Moller–Maersk de que qualquer ação” para assumir a administração ou operação dos portos “sem o consentimento da CKHH causará danos e dará origem a ações legais contra a APMT e/ou suas subsidiárias envolvidas”, advertiu a Hutchison em comunicado.
A decisão da Justiça panamenha foi tomada em meio a pressões do presidente Donald Trump, que ameaçou recuperar o canal — construído pelos Estados Unidos — por estar, segundo ele, “sob controle” de Pequim.
Segundo a decisão, a concessão, renovada por mais 25 anos em 2021, é “inconstitucional” e tem “uma inclinação desproporcional a favor da empresa” que prejudica o Estado.
A Panama Ports Company (PPC), subsidiária da Hutchison que opera os portos, anunciou que contestará a sentença junto à Câmara de Comércio Internacional (ICC, na sigla em inglês), com sede em Paris, por “graves danos” e denunciou “uma campanha do Estado” contra a empresa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jjr/axm/nn/jc/aa