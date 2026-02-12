CK Hutchison ameaça com medidas legais se Maersk assumir portos no Canal do Panamá

A companhia de Hong Kong CK Hutchison Holdings ameaçou, nesta quinta-feira (12), processar a dinamarquesa Maersk caso esta decida administrar dois portos operados pela asiática no Canal do Panamá, cuja concessão foi anulada pela Justiça panamenha.

Em janeiro, a Suprema Corte do Panamá declarou “inconstitucional” o contrato que permite à Hutchison operar, sob concessão, os portos de Balboa, no Pacífico, e Cristóbal, no Atlântico desde 1997.

As autoridades panamenhas anunciaram em seguida que a Maersk assumiria temporariamente esses portos.

“Hutchison Port Holdings notificou a A.P. Moller–Maersk de que qualquer ação” para assumir a administração ou operação dos portos “sem o consentimento da CKHH causará danos e dará origem a ações legais contra a APMT e/ou suas subsidiárias envolvidas”, advertiu a Hutchison em comunicado.

A decisão da Justiça panamenha foi tomada em meio a pressões do presidente Donald Trump, que ameaçou recuperar o canal — construído pelos Estados Unidos — por estar, segundo ele, “sob controle” de Pequim.

Segundo a decisão, a concessão, renovada por mais 25 anos em 2021, é “inconstitucional” e tem “uma inclinação desproporcional a favor da empresa” que prejudica o Estado.

A Panama Ports Company (PPC), subsidiária da Hutchison que opera os portos, anunciou que contestará a sentença junto à Câmara de Comércio Internacional (ICC, na sigla em inglês), com sede em Paris, por “graves danos” e denunciou “uma campanha do Estado” contra a empresa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jjr/axm/nn/jc/aa