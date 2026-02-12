Dois navios do México chegam a Cuba com ajuda humanitária

Dois navios da Marinha mexicana atracaram no porto de Havana nesta quinta-feira (12) com mais de 800 toneladas de ajuda humanitária para Cuba, que vive uma profunda crise econômica agravada pelas pressões de Washington.

Os navios Papaloapan e Isla Holbox, enviados pelo governo da presidente de esquerda Claudia Sheinbaum, entraram no porto de Havana, confirmaram jornalistas da AFP.

A chegada dos navios ocorre enquanto o México continua negociando uma possível entrega de petróleo para a ilha sem enfrentar sanções dos Estados Unidos, que ameaçaram impor tarifas a qualquer país que lhe forneça hidrocarbonetos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rd/jb/nn/aa