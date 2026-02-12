Dois navios do México chegam a Cuba com ajuda humanitária
Dois navios da Marinha mexicana atracaram no porto de Havana nesta quinta-feira (12) com mais de 800 toneladas de ajuda humanitária para Cuba, que vive uma profunda crise econômica agravada pelas pressões de Washington.
Os navios Papaloapan e Isla Holbox, enviados pelo governo da presidente de esquerda Claudia Sheinbaum, entraram no porto de Havana, confirmaram jornalistas da AFP.
A chegada dos navios ocorre enquanto o México continua negociando uma possível entrega de petróleo para a ilha sem enfrentar sanções dos Estados Unidos, que ameaçaram impor tarifas a qualquer país que lhe forneça hidrocarbonetos.
