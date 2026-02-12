Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Processo de Trump contra BBC por US$ 10 bilhões será julgado em fevereiro de 2027

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/02/2026 11:42

compartilhe

SIGA

Um juiz federal da Flórida agendou um julgamento para fevereiro de 2027 para analisar o processo movido por Donald Trump contra a BBC, no qual ele busca uma indenização de US$ 10 bilhões (R$ 51,8 bilhões) por difamação. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O presidente processou a emissora britânica depois que esta exibiu, às vésperas da eleição presidencial de 2024, trechos de um discurso proferido por ele em 6 de janeiro de 2021, editados de forma a parecerem incitar explicitamente seus apoiadores a atacar o Capitólio em Washington.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-eml/ev/gma/nn/aa

Tópicos relacionados:

bbc eua imprensa midia politica tribunal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay