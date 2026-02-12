Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Vaticano ordena que tradicionalistas desistam de nomear bispos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/02/2026 11:20

compartilhe

SIGA

O Vaticano instou, nesta quinta-feira (12), representantes de uma comunidade católica tradicionalista a se absterem de ordenar novos bispos por conta própria, sob ameaça de serem considerados cismáticos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em 2 de fevereiro, a Fraternidade de São Pio X, sediada na Suíça, anunciou sua intenção de proceder a consagrações episcopais em 1º de julho, justificando que havia solicitado uma audiência com o papa em agosto e que recentemente recebeu uma resposta considerada insatisfatória. 

Nesta quinta-feira, representantes da Fraternidade se reuniram com o cardeal Víctor Manuel Fernández, Prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé e guardião do dogma católico, e ambas as partes examinaram uma série de documentos, segundo um comunicado emitido pelo Dicastério após a reunião. 

O cardeal argentino lembrou que "a ordenação de bispos sem o mandato do Santo Padre", o papa Leão XIV, "implicaria uma ruptura decisiva na comunidade eclesial (cisma) com graves consequências para a fraternidade como um todo". 

"A possibilidade de continuar o diálogo iniciado hoje pressupõe que a Fraternidade suspenda sua decisão sobre as ordenações episcopais anunciadas", acrescentou o comunicado. 

O superior da Fraternidade, padre Davide Pagliarani, indicou que apresentará a proposta ao conselho e dará sua resposta ao dicastério, acrescentou o Vaticano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ljm/cg/vk/mb/avl/yr/aa

Tópicos relacionados:

religiao suica vaticano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay