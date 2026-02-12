Vaticano ordena que tradicionalistas desistam de nomear bispos

O Vaticano instou, nesta quinta-feira (12), representantes de uma comunidade católica tradicionalista a se absterem de ordenar novos bispos por conta própria, sob ameaça de serem considerados cismáticos.

Em 2 de fevereiro, a Fraternidade de São Pio X, sediada na Suíça, anunciou sua intenção de proceder a consagrações episcopais em 1º de julho, justificando que havia solicitado uma audiência com o papa em agosto e que recentemente recebeu uma resposta considerada insatisfatória.

Nesta quinta-feira, representantes da Fraternidade se reuniram com o cardeal Víctor Manuel Fernández, Prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé e guardião do dogma católico, e ambas as partes examinaram uma série de documentos, segundo um comunicado emitido pelo Dicastério após a reunião.

O cardeal argentino lembrou que "a ordenação de bispos sem o mandato do Santo Padre", o papa Leão XIV, "implicaria uma ruptura decisiva na comunidade eclesial (cisma) com graves consequências para a fraternidade como um todo".

"A possibilidade de continuar o diálogo iniciado hoje pressupõe que a Fraternidade suspenda sua decisão sobre as ordenações episcopais anunciadas", acrescentou o comunicado.

O superior da Fraternidade, padre Davide Pagliarani, indicou que apresentará a proposta ao conselho e dará sua resposta ao dicastério, acrescentou o Vaticano.

