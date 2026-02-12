Três migrantes mortos em naufrágio na Turquia

Três pessoas morreram e quatro estão desaparecidas após o naufrágio, nesta quinta-feira (12), de uma embarcação de migrantes no Mar Egeu, na costa da Turquia, anunciou a Guarda Costeira do país.

Trinta e oito passageiros do bote inflável, que começou a naufragar antes do amanhecer perto do distrito de Foça, ao norte da cidade Izmir, foram resgatados.

As praias do distrito de Foça ficam a quase 30 quilômetros da ilha grega de Lesbos.

"As operações de busca continuam para encontrar os quatro migrantes em situação irregular que estão desaparecidos", afirmou a Guarda Costeira, que mobilizou vários navios e helicópteros.

