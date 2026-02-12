Assine
Thomas Tuchel renova contrato com seleção inglesa até Eurocopa 2028

12/02/2026 09:56

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, estendeu o seu contrato com os 'Three Lions' para até a Eurocopa de 2028, que acontecerá no Reino Unido e na Irlanda, anunciou a Federação Inglesa de Futebol (FA) nesta quinta-feira (12).

O alemão, de 52 anos, contratado em outubro de 2024, havia se comprometido inicialmente até o final da Copa do Mundo de 2026, na qual buscará dar à Inglaterra o seu primeiro troféu desde o Mundial de 1966.

Com Tuchel, os vice-campeões da Europa venceram os oito jogos de classificação sem sofrer um único gol. 

"Estou muito feliz e orgulhoso por prolongar a minha etapa com a Inglaterra", disse o ex-treinador do Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munique e Borussia Dortmund. 

"Não é segredo para ninguém que tenho aproveitado cada minuto até agora trabalhando com meus jogadores e a minha equipe técnica, e mal posso esperar para levá-los à Copa do Mundo. É uma oportunidade incrível e vamos fazer tudo o que pudermos para deixar o país orgulhoso", acrescentou. 

A FA afirmou que o novo acordo com Tuchel proporcionará "clareza e máxima concentração" para o Mundial.

Antes da competição que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho), a seleção inglesa se concentrará no sul da Flórida e, durante o torneio, terá sua base em Kansas City.

Na primeira fase, enfrentará Croácia, Gana e Panamá, em Dallas, Boston e Nova York.

Antes da competição, disputará amistosos contra Nova Zelândia e Costa Rica, respetivamente em 6 e 10 de junho, em locais a definir.

Na data Fifa de março, a Inglaterra jogará em Wembley contra Uruguai e Japão.

