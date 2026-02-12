Finlândia exclui treinador da delegação olímpica por consumo de álcool

O treinador principal da equipe finlandesa de salto de esqui, Igor Medved, foi excluído dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina por violar as regras sobre "consumo de álcool" no evento, anunciou nesta quinta-feira (12) o Comitê Olímpico Finlandês.

"Não temos tolerância zero ao álcool. O que temos é tolerância zero na torre do trampolim e durante os treinamentos; fora disso, não temos tolerância zero", disse à AFP o chefe da delegação olímpica do país nórdico, Janne Hanninen.

O incidente envolvendo Medved não aconteceu "no âmbito de um treino", completou.

Em uma declaração publicada pelo Comitê Olímpico Finlandês, Igor Medved disse que "lamenta muito".

"Peço desculpas a toda a equipe finlandesa, aos atletas e aos torcedores", afirmou.

Seu auxiliar, Lasse Moilanen, assumirá a coordenação técnica da equipe de salto de esqui da Finlândia em Milão-Cortina.

