Economia britânica cresceu 1,3% em 2025

A economia do Reino Unido cresceu 1,3% em 2025, informou o órgão oficial de estatísticas nesta quinta-feira (12), embora o crescimento no quarto trimestre tenha ficado abaixo do esperado, em um ano marcado por ameaças de tarifas americanas e turbulências políticas internas.

De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, o PIB britânico cresceu 0,1% no quarto trimestre do ano passado, embora analistas consultados pela Bloomberg esperassem um crescimento de 0,2%.

Em 2024, a economia britânica teve uma expansão de 1,1%, segundo a mesma fonte.

Esses dados foram divulgados em um momento delicado para o primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, que recentemente enfrentou pressão para renunciar devido às consequências internas do escândalo envolvendo o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Starmer nomeou Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos, mesmo sabendo de seus laços com o financista Epstein, encontrado morto em sua cela em 2019.

Ao mesmo tempo, o governo luta para reativar a economia, apesar do aumento de impostos em seus dois últimos orçamentos anuais.

A economia do Reino Unido também foi prejudicada em 2025 pela ofensiva tarifária lançada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Apesar de Trump ter retirado suas principais ameaças, diversas empresas britânicas adiaram decisões de investimento devido à incerteza em torno do comércio global.

O Banco da Inglaterra reduziu suas previsões de crescimento para o Reino Unido na semana passada, tanto para este ano quanto para o próximo.

O banco central agora estima que o crescimento do PIB atingirá 0,9% em 2026 e 1,5% no ano seguinte. Anteriormente, a projeção era de crescimento do PIB de 1,3% para 2026 e 1,6% para 2027.

Enquanto isso, a instituição aponta que a inflação no Reino Unido permanece acima da meta de 2%.

