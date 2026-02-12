Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

China reduzirá tarifas sobre alguns produtos lácteos da UE

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/02/2026 08:56

compartilhe

SIGA

A China reduzirá as tarifas sobre certos produtos lácteos importados da União Europeia (UE), mas manterá as taxas de até 11,7% por cinco anos, anunciou o Ministério do Comércio chinês nesta quinta-feira (12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A decisão representa mais um passo na gradual redução de tensões entre China e UE após os acordos sobre preços mínimos para veículos elétricos chineses exportados para o bloco e a redução das tarifas sobre conhaque e carne suína europeus. 

As "taxas antissubsídio" serão aplicadas a partir de sexta-feira e variarão de 7,4% a 11,7%. Em dezembro, a China havia anunciado tarifas que variavam de 21,9% a 42,7%. 

Essas taxas afetam itens como queijos frescos e processados, coalhada, queijo azul e alguns produtos lácteos e cremes, informou o Ministério do Comércio chinês em um comunicado. 

Segundo o ministério chinês, uma investigação concluiu que "certos produtos lácteos originários da UE eram subsidiados, causando prejuízos substanciais à indústria de laticínios na China". 

O anúncio desta quinta-feira marcou o fim de uma investigação sobre subsídios iniciada pelas autoridades chinesas em agosto de 2024. 

A UE anunciou em janeiro que os fabricantes chineses de veículos elétricos poderiam estabelecer preços mínimos de importação. 

A China saudou a decisão após uma acirrada disputa sobre o mercado de veículos elétricos. 

Enquanto isso, a China reduziu as tarifas sobre produtos de carne suína da UE e assinou um acordo de preço mínimo no ano passado com produtores europeus de brandy e conhaque.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sam/dhw/pbt/ahg/dbh/aa/fp

Tópicos relacionados:

alimentos china comercio taxas ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay