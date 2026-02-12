Tempestade deixa um morto e cerca de 900 mil casas sem luz na França

Uma pessoa morreu e cerca de 900 mil casas ficaram sem energia no sul da França devido à tempestade Nils, que provocou alertas vermelhos para enchentes, ventos fortes e deslizamentos de terra, informaram as autoridades nesta quinta-feira (12).

Um caminhoneiro morreu na noite de quarta-feira após ser atingido por um galho de árvore que caiu perto de Dax, no sudoeste da França, onde as rajadas de vento ultrapassaram 160 km/h durante a madrugada, informou a Prefeitura.

Segundo o jornal Sud-Ouest, que noticiou o acidente, inúmeras árvores e linhas de energia caíram na região, e os bombeiros atenderam a mais de 200 ocorrências nas primeiras horas do dia.

Enquanto isso, as regiões mais afetadas pelo apagão na manhã desta quinta-feira foram Nouvelle-Aquitaine (498 mil casas) e Occitanie (365 mil), informou a operadora da rede elétrica Enedis em um boletim.

A operadora acionou sua Força de Intervenção Rápida Elétrica (Fire), com 360 funcionários, para atender "às regiões mais afetadas".

Desde a noite de quarta-feira, 1.000 técnicos da Enedis e 400 funcionários de empresas fornecedoras foram "pré-mobilizados" para intervir assim que as condições permitissem.

