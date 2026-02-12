Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ex-ministro do Interior sul-coreano condenado a sete anos de prisão por lei marcial

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/02/2026 07:56

compartilhe

SIGA

Um tribunal sul-coreano condenou nesta quinta-feira (12) o ex-ministro do Interior Lee Sang-min a sete anos de prisão por seu papel na crise desencadeada por uma tentativa fracassada de instaurar a lei marcial em 2024. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O então presidente, Yoon Suk-yeol, declarou repentinamente o regime militar em dezembro daquele ano e enviou tropas ao Parlamento em Seul, o que mergulhou o país asiático em um breve caos. 

O mandatário foi destituído em abril do ano passado por esses fatos e comparecerá a um tribunal em 19 de fevereiro por acusações de insurreição, que podem inclusive acarretar a pena de morte. 

Em sua decisão desta quinta-feira, o Tribunal Central do Distrito de Seul determinou que o ex-ministro Lee ordenou às autoridades que cortassem o fornecimento de eletricidade aos veículos de comunicação considerados críticos a Yoon. 

“Os atos de insurreição minam os valores fundamentais da democracia e, portanto, merecem punição severa”, afirmou um painel de juízes em um veredito transmitido pela TV. 

“Ao ordenar à Agência Nacional de Bombeiros que cooperasse no corte do fornecimento de eletricidade e água aos veículos de comunicação, o acusado participou da insurreição”, acrescentaram os magistrados, ao fixar a pena de sete anos de prisão. 

O tribunal também condenou Lee por perjúrio por negar que tivesse dado tais ordens em diligências judiciais anteriores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kjk/sft/arm/ahg/jc/fp

Tópicos relacionados:

crime justica tribunal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay