Samsung inicia produção em massa de chips de memória de IA de última geração

O grupo sul-coreano Samsung Electronics anunciou nesta quinta-feira (12) que iniciou a produção em larga escala de um chip de memória de última geração para impulsionar a inteligência artificial (IA), que a empresa chamou de avanço "líder na indústria".

Os chips HBM4 de alta largura de banda são um componente crucial para os centros de dados de IA. A americana Nvidia, a empresa de maior valor do mundo, deve ser uma das principais clientes da Samsung.

A empresa sul-coreana destacou que iniciou "a produção em massa do HBM4, líder na indústria", e que já enviou produtos aos seus clientes.

"Esta conquista representa uma novidade no setor e nos garante uma posição de liderança antecipada no mercado de HBM4", afirmou em um comunicado.

A corrida mundial para construir centros de dados de IA disparou os pedidos de microchips de memória avançados.

Os dois gigantes sul-coreanos que desenvolvem os componentes, SK hynix e Samsung, competiram para iniciar a produção de HBM4.

A empresa de pesquisa TrendForce, com sede em Taiwan, prevê que as receitas da indústria de microchips de memória alcancem um pico mundial de mais de 840 bilhões de dólares (4,35 trilhões de reais) em 2027.

