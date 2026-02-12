Atleta ucraniano é desclassificado dos Jogos Olímpicos por capacete com homenagem a mortos na guerra

O atleta ucraniano Vladislav Heraskevych, que pretendia usar um capacete com imagens de atletas mortos durante o conflito com a Rússia, foi desclassificado nesta quinta-feira (12) das provas de skeleton dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, informou o Comitê Olímpico Internacional (COI).

"Foi desclassificado", confirmou um porta-voz do Comitê Olímpico Ucraniano.

A entidade internacional afirmou em um comunicado que o atleta "não poderá participar" nos Jogos Olímpicos de Inverno "após se recusar a cumprir as diretrizes do COI sobre a expressão dos atletas".

O COI havia proposto na terça-feira que o ucraniano utilizasse uma braçadeira preta e não o capacete com as imagens, como medida excepcional.

"Esta manhã, em sua chegada às instalações da competição, Heraskevych se reuniu com a presidente do COI, Kirsty Coventry, que explicou pela última vez a posição do COI. Como nas reuniões anteriores, ele se recusou a mudar a sua postura", afirmou a entidade no comunicado.

"Nestas condições, foi tomada a decisão por parte dos juízes da Federação Internacional (de Bobsleigh e Skeleton, IBSF), com base no fato de que o capacete que ele queria utilizar não se ajusta ao regulamento", acrescenta a nota.

"O COI decidiu por isso, com pesar, retirar a credencial para os Jogos Olímpicos de 2026. Apesar das muitas conversas e discussões presenciais com Heraskevych (...) não quis chegar a um ponto de acordo", acrescentou o COI.

Em uma mensagem na rede social X, Heraskevych defendeu seu ponto de vista. "Este é o preço da nossa dignidade", afirmou.

O porta-bandeira da Ucrânia na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos participou na segunda-feira e na quarta-feira nos treinos com um "capacete memorial", segundo o termo utilizado por sua equipe, de cor cinza e com imagens serigrafadas de vários compatriotas falecidos na guerra.

O presidente da Ucrânia, Volodomir Zelensky, havia aplaudido a iniciativa do atleta.

"O capacete tem os retratos dos nossos atletas que caíram nas mãos da Rússia. O patinador artístico Dmytro Sharpar, que morreu em combate perto de Bakhmut; Yevhen Malyshev, biatleta de 19 anos, que morreu para os ocupantes perto de Kharkiv; e outros atletas ucranianos cujas vidas foram arrebatadas pela guerra travada pela Rússia", enfatizou Zelensky na segunda-feira no Telegram.

