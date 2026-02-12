Rússia poderia fornecer petróleo a Cuba como 'ajuda humanitária'
A Rússia poderia fornecer petróleo a Cuba como parte de sua assistência "humanitária", informou o jornal russo Izvestia.
O Ministério do Desenvolvimento Econômico de Moscou afirmou ao jornal que "até onde sabemos, espera-se que a Rússia em breve forneça petróleo e derivados de petróleo a Cuba como ajuda humanitária".
O país caribenho enfrenta sua crise energética mais grave em anos, provocada em grande parte pela restrição dos Estados Unidos ao fornecimento de petróleo venezuelano.
Cuba adotou medidas drásticas para racionar o que resta de combustível, incluindo impedir que as companhias aéreas se abasteçam na ilha.
Washington tenta há muitos anos derrubar ou enfraquecer o governo comunista de Cuba.
A Rússia, aliada tradicional da ilha, acusou na segunda-feira o governo dos Estados Unidos de tentar "sufocar" Cuba.
