Líder norte-coreano consolida a filha como possível herdeira, afirma Seul

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, consolidou sua filha Ju Ae como aparente herdeira antes de uma importante conferência do partido que governa o país, afirmou nesta quinta-feira (12) um legislador sul-coreano após uma sessão de informações com a principal agência de inteligência do país.

A família Kim mantém há décadas o comando de um governo linha dura na Coreia do Norte, com um culto à personalidade que domina a vida cotidiana do país hermético.

Ju Ae, a filha adolescente de Kim, é apontada por muitos analistas como a próxima na linha de sucessão, uma tese sustentada por uma série de aparições públicas.

Segundo o Serviço Nacional de Inteligência sul-coreano, Ju Ae foi claramente "designada como sucessora", afirmou o deputado Lee Seong-kweun, após a agência informar os parlamentares sobre o tema.

A avaliação "levou em consideração uma série de circunstâncias, incluindo sua presença pública cada vez maior em eventos oficiais", declarou o deputado.

Fotos publicadas antes de um congresso político na Coreia do Norte reforçam a percepção.

Em janeiro, a imprensa estatal exibiu imagens de Ju Ae ao lado do pai no Palácio do Sol de Kumsusan, onde estão os corpos do fundador do Estado norte-coreano, Kim Il Sung, e de seu sucessor Kim Jong Il.

Pyongyang organizará no fim de fevereiro um congresso partidário, seu maior evento político, durante o qual apresentará suas políticas diplomáticas, o planejamento de guerra e as aspirações nucleares para os próximos cinco anos.

O Serviço Nacional de Inteligência informou que acompanhará de perto a participação de Ju Ae e o nível de protocolo que será atribuído à filha de Kim Jong Un.

Analistas indicam que ela pode ser eleita primeira secretária do Comitê Central, o segundo cargo mais poderoso no governante Partido dos Trabalhadores.

