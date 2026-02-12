Trump ordena que Pentágono compre eletricidade de centrais de carvão

O presidente americano, Donald Trump, ordenou nesta quarta-feira (11) que o Pentágono compre eletricidade de centrais térmicas de carvão, em uma nova tentativa de relançar uma indústria em declínio, que contribui de forma significativa para o aquecimento global.

Trump assinou o decreto durante uma cerimônia na Casa Branca, rodeado de mineradores. O texto instrui o Pentágono a assinar acordos de longo prazo para o fornecimento de eletricidade gerada a partir do carvão, "a fim de garantir que instalações militares e os locais essenciais da defesa contem com um fornecimento ininterrupto", segundo o Executivo americano.

O governo Trump é um opositor ferrenho das energias renováveis, particularmente a eólica, que considera pouco confiáveis. O carvão é "essencial para a segurança nacional", afirmou o presidente, durante a cerimônia.

A produção de carvão diminuiu consideravelmente nos Estados Unidos nos últimos 15 anos, à medida que essa fonte de energia foi progressivamente substituída por gás natural e energias renováveis, mais baratas e limpas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/aha/mvl/ad/lb