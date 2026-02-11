Câmara dos EUA aprova bloquear tarifas ao Canadá apesar das advertências de Trump

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, incluindo seis legisladores do partido Republicano do presidente Donald Trump, aprovou nesta quarta-feira (11) uma proposta para rejeitar as tarifas a produtos canadenses impostas pelo mandatário.

O texto apresentado pelos democratas foi adotado por 219 votos contra 211, e agora deve ser aprovado pelo Senado.

A Câmara pode considerar medidas para pôr fim às emergências nacionais que Trump declarou no ano passado para impor tarifas generalizadas às importações de diversos países.

Mas qualquer ação voltada a reverter as tarifas de Trump sobre produtos do Canadá e de outros parceiros comerciais ainda precisa da aprovação do Senado e da sanção do presidente.

Durante a votação no plenário da Câmara, o presidente advertiu em sua plataforma Truth Social que os legisladores que votassem contra suas tarifas "pagariam por isso nas eleições, inclusive nas primárias".

