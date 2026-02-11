Assine
Internacional

João Fonseca é eliminado por Tabilo em sua estreia no ATP 250 de Buenos Aires

11/02/2026 22:30

O brasileiro João Fonseca, número 33 do mundo e atual campeão do ATP 250 de Buenos Aires, foi eliminado do torneio argentino em sua estreia, ao perder nesta quarta-feira (11) para o chileno Alejandro Tabilo (71º) pela segunda rodada. 

Em uma partida emocionante e acirrada, Tabilo derrotou o carioca com parciais de 6-3, 3-6 e 7-5 em duas horas e 24 minutos na quadra central do Buenos Aires Lawn Tennis Club. 

Fonseca, de 19 anos, havia conquistado seu primeiro título ATP em fevereiro de 2025 nas quadras de saibro de Buenos Aires e retornou à capital argentina para tentar o bicampeonato. 

No entanto, com a surpreendente derrota desta quarta-feira, ele perderá vários pontos o que fará com que caia no ranking mundial.

Problemas nas costas complicaram o início do ano para João Fonseca, forçando-o a desistir dos torneios em Brisbane e Adelaide e a se concentrar em estar pronto para a disputa do Aberto da Austrália. 

Mas ele acabou perdendo na primeira rodada em Melbourne para o americano Eliot Spizzirri.

O próximo objetivo é o Rio Open, em sua terra natal, programado para acontecer de 16 a 22 de fevereiro. 

